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Регионы России

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Гарри Кейн продолжил рекордную серию в Лиге чемпионов с восьмым матчем подряд с голом

Гарри Кейн продолжил рекордную серию в Лиге чемпионов с восьмым матчем подряд с голом

Форвард «Баварии» Гарри Кейн вошёл в число четырёх футболистов в истории Лиги чемпионов, которым удалось забить минимум в восьми матчах турнира подряд.

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