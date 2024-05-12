ВС РФ развивают наступление в Харьковской области, взяты под контроль еще 4 населенных пункта

Будни мужчин. Все что нам интересно

Стало известно, что подразделения ВС РФ, входящие в группировку войск «Север», продвинулись в глубину обороны ВСУ и взяли под контроль населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.