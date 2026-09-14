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Сближение на 200 метров: частные аппараты показали, на что способны на орбите

Сближение на 200 метров: частные аппараты показали, на что способны на орбите

Аппараты Mira LEO-2 и LEO-3 / ©  Impulse Space Mira представляет собой орбитальный транспортный аппарат — космический буксир, предназначенный для доставки полезной нагрузки заказчиков в заданные точки на околоземной орбите или за ее пределами.

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