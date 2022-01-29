Россияне, которые проживают в ЛДНР могут быть призваны на службу в российскую армию

В российской Госдуме Виктор Водолацкий, который является первым замом председателя комитета Госдумы по делам СНГ сообщил, что граждане России с Восточных областей Украины, могут на добровольной основе призываться на службу в российскую армию.
В российской Госдуме Виктор Водолацкий, который является первым замом председателя комитета Госдумы по делам СНГ сообщил, что граждане России с Восточных областей Украины, могут на добровольной основе призываться на службу в российскую армию.
Свежие комментарии