Канада: Полиция вновь открыла движение на запад по Финч-авеню на Элана-Драйв, на запад на Финч-авеню на Дрифтвуд-авеню, на Джейн-стрит в южном направлении в Сан-Романовее и на север на Джейн-стрит на бульваре Ютри в районе Норт-Йорк в Торонто поздно вечером 14 сентября после инцидента со стрельбой на Джейн-стрит и Финч-авеню Вест; один человек погиб.