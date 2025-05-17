Комбат ВСУ ушел из армии из-за "дебильных задач" в Курской области

Алексей Коновалов/ТАСС Командир батальона одного из формирований Вооруженных сил Украины Александр Ширшин подал в отставку и раскритиковал решения командования из-за "дебильных задач" во время нападения на Курскую область .
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