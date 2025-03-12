KSL-TV: в США учительница совращала 15-летнего школьника

Учительницу из американского штата Юта обвиняют в растлении ребенка. Об этом сообщает KSL-TV. По версии правоохранителей, 28-летняя Мэлори Нильсон работала в средней школе и во время учебного процесса растлила мальчика, который в период с 2021 по 2023 годы учился в заведении.
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