KSL-TV: в США учительница совращала 15-летнего школьника

Учительницу из американского штата Юта обвиняют в растлении ребенка. Об этом сообщает KSL-TV. По версии правоохранителей, 28-летняя Мэлори Нильсон работала в средней школе и во время учебного процесса растлила мальчика, который в период с 2021 по 2023 годы учился в заведении.