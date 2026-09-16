Зоолог Кречмар раскрыл, зачем медведи выходят к могилам на кладбищах

Медведи приходят на кладбища за оставленной на могилах едой, из-за чего чаще сталкиваются с человеком, что заканчивается трагедиями.
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Да уж это ещё НЕ САМАЯ интересная информация о трагедиях. Переходите в мессенджер МАХ и там покажут кино, как растерзывают человека.