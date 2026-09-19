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Трамп утвердил «адские санкции» против России. Что это значит?

Трамп утвердил «адские санкции» против России. Что это значит?

В США подписан законопроект покойного сенатора-русофоба Линдси Грэма. Сам он не дожил до этого момента.

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