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Жириновский, Ванга и математика: В 2025 году Россия станет великой

Жириновский, Ванга и математика: В 2025 году Россия станет великой

Жириновский, Ванга и математика: В 2025 году Россия станет великой Зеленский убежит, Америка утонет, а Европа самораспадется, считают провидцы В Сети в последние дни уходящего года неожиданно завирусилось «предсказание математиков» о том, что 2025 год будет не просто особенным, а сверхособенным.

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Юрий Ильинов
В &quot;Прямом эфире&quot; был астролог из Индии. Огорошил: США и Россия подружатся. Евросоюз распадётся не совсем, останется три крупных объединения. Самой богатой страной станет Китай.
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