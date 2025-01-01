Жириновский, Ванга и математика: В 2025 году Россия станет великой Зеленский убежит, Америка утонет, а Европа самораспадется, считают провидцы В Сети в последние дни уходящего года неожиданно завирусилось «предсказание математиков» о том, что 2025 год будет не просто особенным, а сверхособенным.