Валерий Карпин: российский футбол уже «20 лет идет не туда»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в интервью нападающему «Краснодара» Федору Смолову на YouTube-канале Smol Talk высказал критическое мнение о современном состоянии российского футбола.
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