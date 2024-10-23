В Иркутской области обсудили планы «Единой России» на 2025 год

МОСКВА, 23 октября, ФедералПресс. Врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев провел встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и руководителем регионального исполкома Дмитрием Брянским, на которой были обсуждены ключевые задачи партии на ближайшие годы.