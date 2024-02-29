Акапулько (ATP). 1/4 финала. Де Минаур сыграет с Циципасом, Рууд – с Шелтоном

Cетка турнира здесь. Abierto Mexicano Telcel Акапулько, Мексика 26 февраля – 2 марта 2024 ATP 500 Призовой фонд – 2 206 080 долларов Открытые корты, хард Четвертьфинал Алекс де Минаур (Австралия) Стефанос Циципас (Греция) Дата проведения 1 марта, 03.
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