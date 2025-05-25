Смоленские приставы дали советы, как взыскать долг по исполнительному листу

Судебные приставы рассказали смолянам, как взыскать долги по исполнительному листу. Принудительное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц возложено на Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы.
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