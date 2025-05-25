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Смоленская Газета

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Смоленские приставы дали советы, как взыскать долг по исполнительному листу

Смоленские приставы дали советы, как взыскать долг по исполнительному листу

Судебные приставы рассказали смолянам, как взыскать долги по исполнительному листу. Принудительное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц возложено на Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы.

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