Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 537 подписчиков

12-й канал: На Трампа готовилось покушение во время его визита в Турцию

12-й канал: На Трампа готовилось покушение во время его визита в Турцию

Спецслужбы предотвратили покушение на президента США во время саммита НАТО.В период подготовки к саммиту НАТО в турецкой столице разведывательные органы зафиксировали активное обсуждение плана покушения на президента США Дональда Трампа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии