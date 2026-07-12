12-й канал: На Трампа готовилось покушение во время его визита в Турцию

Спецслужбы предотвратили покушение на президента США во время саммита НАТО.В период подготовки к саммиту НАТО в турецкой столице разведывательные органы зафиксировали активное обсуждение плана покушения на президента США Дональда Трампа.
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