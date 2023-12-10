Владимир Олейник: Судьбу Украины должна определять Россия

Депутат Верховной Рады трех созывов рассказал, когда и как его Родина станет другой Павел Еськов Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Материал комментируют: Владимир Олейник Украинский политолог Руслан Бортник обратил внимание, что Запад и некоторые национальные деятели начинают готовить народ к мирному урегулированию конфликта с Россией.