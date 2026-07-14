"Настроил дроны со взрывчаткой": задержанный раскрыл детали подготовки теракта

ФСБ РФ ФСБ показала кадры задержания террориста, который по указанию украинских спецслужб собрал и активировал дроны со взрывчаткой для атаки на военно-промышленное предприятие, а также теракта в отношении военных.
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