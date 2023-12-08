Сувенир, замаскированный под антиквариат: мошенники промышляли на улицах Краснодара

В отношении троих жителей Астрахани, возрастом от 23 до 32 лет, возбуждено уголовное дело, охватывающее множество эпизодов, по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество и грабеж).