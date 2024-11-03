Школа вокала ЦДКЖ выступила на 37-м фестивале «Москва верит талантам»

На 37-м Международном фестивале-конкурсе «Москва верит талантам», прошедшем 29–30 октября в столице, участники школы «Стихия голоса» при Центральном доме культуры железнодорожников удостоились 8 дипломов лауреата первой степени и 7 дипломов лауреата второй степени, сообщает пресс-служба ЦКДЖ.
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