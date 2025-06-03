Электроэнергия в Иркутской области дешевле всего в России в 2025

В 2025 году самая низкая стоимость электроэнергии для среднего домохозяйства ожидается в Иркутской области, а самая высокая — в Чукотском автономном округе, говорится в исследовании рейтингового агентства АКРА.
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