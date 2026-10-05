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Samsung выпускает стабильное обновление One UI 9 для Galaxy Z Fold7 в США

Samsung выпускает стабильное обновление One UI 9 для Galaxy Z Fold7 в США

Фирменная оболочка на базе Android 17 стала доступна владельцам складного флагмана в сети T-Mobile Samsung с 5 октября начинает распространять стабильную версию One UI 9 для Galaxy Z Fold7 в США.

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