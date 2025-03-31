Не говорят и не концентрируются. Почему дети все чаще страдают неврологическими недугами

Нередко помощь нужна не только детям, но и их родителям, говорит руководитель барнаульской клиники С каждым годом спрос на услуги детских неврологов растет, говорит директор барнаульского медицинского центра "Сом" Оксана Пономаренко.
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