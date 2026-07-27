На юг Астраханской области в отдаленные села отправился передвижной флюорограф

Он будет обследовать населенные пункты муниципалитета до конца недели. С понедельника в отдаленных селах Лиманского района начали работать мобильные флюорографы Астраханского областного клинического противотуберкулезного онкодиспансера.
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