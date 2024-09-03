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Bloomberg: США готовятся объявить санкции против ряда чиновников из Венесуэлы

Bloomberg: США готовятся объявить санкции против ряда чиновников из Венесуэлы

Соединенные Штаты готовятся на текущей неделе объявить новые санкции против ряда чиновников из Венесуэлы в ответ на результаты прошедших в стране выборов, по итогам которых действующий президент Николас Мадуро был переизбран на новый срок.

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Комментарии
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Eduard
США не мировой суд,их самих судить давно надо.Каждого жителя Америки,как минимумза воровство земли у индейцев!
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15 час.

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