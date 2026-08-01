Третий "вентиль". Если его закрыть, у мира случится энергетический инфаркт

Дрон, который ударил по судам в египетском порту Думьят, не закрыл Суэцкий канал. Дрон не ударил по конвою танкеров в узком канале, а пожар на американской установке СПГ Energos Winter, который перекинулся на другое судно, был потушен без жертв.
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