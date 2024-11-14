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Татьяна Монтян: Главой Госдепа США при Трампа станет радикальный «ястреб»

Татьяна Монтян: Главой Госдепа США при Трампа станет радикальный «ястреб»

Не понимаю, что хорошего видят отдельные товарищи в озвученном Трампом назначении на пост главы Госдепа Марка Рубио? Да, в последнее время Рубио критиковал помощь США киевскому режиму, голосовал против выделения этой помощи в Конгрессе и призывал к урегулированию конфликта дипломатическим путём, даже если для этого придётся смириться с фактическим уходом под контроль России ряда украинских территорий.

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