Татьяна Монтян: Главой Госдепа США при Трампа станет радикальный «ястреб»

Не понимаю, что хорошего видят отдельные товарищи в озвученном Трампом назначении на пост главы Госдепа Марка Рубио? Да, в последнее время Рубио критиковал помощь США киевскому режиму, голосовал против выделения этой помощи в Конгрессе и призывал к урегулированию конфликта дипломатическим путём, даже если для этого придётся смириться с фактическим уходом под контроль России ряда украинских территорий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии