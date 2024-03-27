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Российские БПЛА "Альбатрос" наводили авиацию при отражении атак на границу РФ

Российские БПЛА "Альбатрос" наводили авиацию при отражении атак на границу РФ

Беспилотные летательные системы разведывательного назначения "Альбатрос М5" активно применялись для поддержки авиации и артиллерии во время отражения попыток украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) проникнуть на территорию Белгородской области.

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