Российские БПЛА "Альбатрос" наводили авиацию при отражении атак на границу РФ

Беспилотные летательные системы разведывательного назначения "Альбатрос М5" активно применялись для поддержки авиации и артиллерии во время отражения попыток украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) проникнуть на территорию Белгородской области.
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