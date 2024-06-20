Прогноз негативный: газ в ЕС, возможно, появится, но дороговизна останется

Еще не наступила даже осень, а Европа сталкивается с призраками прошлого из времен газового кризиса. Теперь потребители Старого Света вновь находятся на пороге жесткой экономии и высоких цен, то есть явлений, которые, как они думали, остались давно позади.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии