В Архангельской области вновь ожидается ветреная и снежная погода

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха в регионе будет колебаться в пределах от 0 до -5 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха в регионе будет колебаться в пределах от 0 до -5 градусовОблачно с прояснениями.