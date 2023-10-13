Иранские производители бытовой техники планируют локализовать производство в России, в частности так собираются сделать Datees и Emersun, пишет «Ъ» со ссылкой на основателя Smart Solutions и экс-менеджера Vestel Гусейна Иманова.
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