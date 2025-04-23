Управляемая бомба ISL IGB 50 для ударных БПЛА

Бомба IGB 50 в полётной конфигурации Беспилотные летательные аппараты лёгкого и среднего класса, по понятным причинам, не могут использовать средства поражения, заимствованные у полноразмерной боевой авиации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии