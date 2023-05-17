Смехотерапия

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  • Сергей Дмитриев
    "Есть поэтические мЮсли // и несъедобные стихи." ; "Экранизация -это пересказ поэзии прозой."Подборка шуток
  • Ирина Данилова
    С выходом, с выходом, мои дорогие, дорогие мои Смехотерапевты😍😘🙂Прикольные мемы и...
  • Виктория Иванова
    Вот от котов, только, польза сплошная! 😻❤️Пророчество атамана

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