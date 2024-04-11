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  • Сергей О
    Охереть новость ну что установили теперь стоят ?В зоне отдыха мик...

Собянин утвердил проект комплексного развития территории на севере Москвы

Собянин утвердил проект комплексного развития территории на севере Москвы

Москвы одобрил еще один проект комплексного развития территории Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале сообщил, что территория нежилой застройки в Бескудниковском районе столицы будет реорганизована для строительства гостиничного комплекса, торговых и спортивных центров.

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