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"Выбивает украинцев из окопов". Россия применила супероружие, которое стало кошмаром для ВСУ. Противодействовать ему практически невозможно

"Выбивает украинцев из окопов". Россия применила супероружие, которое стало кошмаром для ВСУ. Противодействовать ему практически невозможно

© AFP 2024 ARIS MESSINIS Сегодня 12K прочитали Чем глубже фронтовик роет окоп, тем выше его шансы выжить.

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