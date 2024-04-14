"Выбивает украинцев из окопов". Россия применила супероружие, которое стало кошмаром для ВСУ. Противодействовать ему практически невозможно

© AFP 2024 ARIS MESSINIS Сегодня 12K прочитали Чем глубже фронтовик роет окоп, тем выше его шансы выжить.
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