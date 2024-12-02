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Несекретные материалы

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«План победы» Зеленского может оказаться ширмой, за которой прячется нечто более серьёзное

«План победы» Зеленского может оказаться ширмой, за которой прячется нечто более серьёзное

Через месяц наступит 2025 год, и уже начинают подводиться первые предварительные итоги военной кампании года уходящего.

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Комментарии
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Иван Ураганов
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10 час.
Любовь Ткаченко
Ты зеля, ты......
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7 час.
Любовь Ткаченко
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7 час.

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