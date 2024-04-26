Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Англия,говорите,"влезла" и теперь "как будет выпутываться"?... Так ей и "выпутываться" не нужно, не из чего......  Ан...Союзник на безрыб...
  • vagas Karlito
    Какая загадочная у нас  страна!)) Все несут в казну кто сколько может! Есть те которые из казны несут все что могут!)...Задержанный зммин...

Союзник на безрыбье. Что стоит за российско-азербайджанской «дружбой»?

Союзник на безрыбье. Что стоит за российско-азербайджанской «дружбой»?

Комментируя недавний визит в Москву президента Азербайджана Ильхама Алиева, мой товарищ, эксперт по Южному Кавказу Фонда стратегической культуры Андрей Арешев обратил внимание на серьёзно изменившиеся геополитические обстоятельства.

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Комментарии
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Татьяна Романова
Лучше уж вообще не иметь друзей, чем таких, как азеры.
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14 час.
Андрей Зайцев
Странные у нас союзники. Все они хотят хоть что-нибудь от нас поиметь, а поиметь есть что. А, вот реальными союзниками быть не могут, чуть что, сразу в сторону. Как говорилось в одном фильме, нам мало, что вы не против, нам надо, чтобы вы были &quot;за&quot;. А, так, это не союзники, это пассажиры.
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11 час.
лл
лина любимцева
Англия,говорите,&quot;влезла&quot; и теперь &quot;как будет выпутываться&quot;?... Так ей и &quot;выпутываться&quot; не нужно, не из чего......  Англия, как раз,  и сработала в пользу Азербайджана, а значит и Турции, союзника Англии по НАТО.   Мы-то ЧТО приобрели? КАК мы будем выпутываться, начисто потеряв Закавказье? ВСЕ-ТАКИ западные стратеги и политики работают более эффективно, и в долгосрочной перспективе тоже,  чем российские. И ВЫБИРАЮТ себе партнеров, а не  &quot;с кем придется&quot;... &quot;на безрыбье&quot;...
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6 мин.

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