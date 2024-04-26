Комментируя недавний визит в Москву президента Азербайджана Ильхама Алиева, мой товарищ, эксперт по Южному Кавказу Фонда стратегической культуры Андрей Арешев обратил внимание на серьёзно изменившиеся геополитические обстоятельства.
Союзник на безрыбье. Что стоит за российско-азербайджанской «дружбой»?
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Татьяна Романова
Лучше уж вообще не иметь друзей, чем таких, как азеры.
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14 час.
Андрей Зайцев
Странные у нас союзники. Все они хотят хоть что-нибудь от нас поиметь, а поиметь есть что. А, вот реальными союзниками быть не могут, чуть что, сразу в сторону. Как говорилось в одном фильме, нам мало, что вы не против, нам надо, чтобы вы были "за". А, так, это не союзники, это пассажиры.
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11 час.
лл
лина любимцева
Англия,говорите,"влезла" и теперь "как будет выпутываться"?... Так ей и "выпутываться" не нужно, не из чего...... Англия, как раз, и сработала в пользу Азербайджана, а значит и Турции, союзника Англии по НАТО. Мы-то ЧТО приобрели? КАК мы будем выпутываться, начисто потеряв Закавказье? ВСЕ-ТАКИ западные стратеги и политики работают более эффективно, и в долгосрочной перспективе тоже, чем российские. И ВЫБИРАЮТ себе партнеров, а не "с кем придется"... "на безрыбье"...
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6 мин.
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