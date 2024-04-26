Союзник на безрыбье. Что стоит за российско-азербайджанской «дружбой»?

Татьяна Романова Лучше уж вообще не иметь друзей, чем таких, как азеры.

Андрей Зайцев Странные у нас союзники. Все они хотят хоть что-нибудь от нас поиметь, а поиметь есть что. А, вот реальными союзниками быть не могут, чуть что, сразу в сторону. Как говорилось в одном фильме, нам мало, что вы не против, нам надо, чтобы вы были "за". А, так, это не союзники, это пассажиры.