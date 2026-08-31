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Нижегородская правда

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В Нижнем Новгороде прошел фестиваль «Великая Русь»

В Нижнем Новгороде прошел фестиваль «Великая Русь»

29 августа у кафедрального собора в честь святого благоверного князя Александра Невского состоялся музыкальный фестиваль «Великая Русь».

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