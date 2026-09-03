Завод и жилой дом загорелись в результате атаки БПЛА на Подмосковье

Губернатор Воробьёв сообщил о 56 сбитых дронах.В ночь на 3 сентября Московская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников.
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