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Татар-информ

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В казанском ЦУМе открылась выставка, посвященная исламскому наследию России

В казанском ЦУМе открылась выставка, посвященная исламскому наследию России

В казанском Центре уникального мастерства (ЦУМе) открылась выставка «Исламское наследие России: народы и традиции», которая рассказывает об истории жизни мусульман в разных частях страны: от Кавказа до Сибири.

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