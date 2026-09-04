В казанском ЦУМе открылась выставка, посвященная исламскому наследию России

В казанском Центре уникального мастерства (ЦУМе) открылась выставка «Исламское наследие России: народы и традиции», которая рассказывает об истории жизни мусульман в разных частях страны: от Кавказа до Сибири.
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