Русская весна
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Русская весна

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Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Не предотвратили, а временно отложили.США предотвратили...
  • Eduard
    Сталинв нет,он бы не позволил с ним так шутить,США предотвратили...
  • Eduard
    Да Россия 12 лет всё"красные линии" чертит.Всем уже надоело.Один раз шарахнули по Штату США или Европы,вся эта "помощ...США предотвратили...

Мошенники стали «штрафовать» россиян за посещение запрещенных сайтов

Мошенники стали «штрафовать» россиян за посещение запрещенных сайтов

Сетевые мошенники придумали новый сценарий атак — они пугают россиян штрафами за посещение запрещенных сайтов.

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