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Электроды ОЗЛ-38 — технические характеристики

Электроды ОЗЛ-38 — технические характеристики

Сварочные электроды ОЗЛ-38 — это специализированный расходный материал для ручной дуговой сварки жаростойких высоколегированных хромоникелевых сталей, работающих при высоких температурах.

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