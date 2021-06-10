Экс-глава секретной программы Пентагона заявил об отключении ядерного потенциала США

8 Экс-глава AATIP (Программа расширенной идентификации аэрокосмических угроз), созданной Пентагоном для изучения неопознанных летающих объектов и необъяснимых воздушных явлений, рассказал о вмешательствах НЛО в энергетическую безопасность США.