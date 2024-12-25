Зеленский обвинён в применении страха для удержания власти на Украине

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский использует ТЦК для укрепления власти посредством страха.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Приказ - ликвидировать. Путин дал спецслужбам жёсткое распоряжение после Казани - инсайдеры
- "Бить Москву" - "она не ответит": 10 SS и ATACMS атаковали новые цели. "Белоусов в ярости" - Выполнить "жёсткий приказ" невозможно?
- Генерал Алаудинов не смолчал. "Не кризис, а катастрофа на СВО". Заявления в день доклада НГШ Герасимова
Свежие комментарии