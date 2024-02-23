Кишинев предупредил Тирасполь о последствиях присоединения к России

Вчера 3,7K прочитали Кишинев предостерег Тирасполь от «необдуманных шагов». Заявление так называемого Бюро по реинтеграции Молдавии прозвучало в контексте появившейся информации о том, что Приднестровье может попросить о присоединении к России.
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