Лавров: Асад не оправдал ожиданий жителей Сирии

Неспособность руководства Сирии справиться с нарастанием проблем обеспечения населения назвал одной из причин стремительного обрушения режима министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, 30 декабря сообщает ТАСС.
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