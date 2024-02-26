«В матче со «Спартаком» произошло что-то из ряда вон выходящее»

На этой неделе возобновляется сезон в российском футболе. Он уникален тем, что впервые за много лет петербургский «Зенит» подходит к весенней части чемпионата страны не в качестве лидера — он отстает от «Краснодара» на два очка.
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