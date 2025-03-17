Опубликовано видео задержания виновника в поджоге патриотического Центра «Долг»

Мужчина бросил в окно здания бутылку с зажигательной смесью Появилось видео задержания и признания 16-летнего подростка, который устроил попытку поджога музея Неизвестного солдата (Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи «Долг») в Вязьме Смоленской области.
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