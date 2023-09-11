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Блинкен: Украина согласится на переговоры, если их предложит Россия

Блинкен: Украина согласится на переговоры, если их предложит Россия

Киевская сторона даст свое согласие на переговорный процесс, если его предложит Москва. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал «Российская Газета | Новости», сделал руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

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Комментарии
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Алина Белова
Вот те на. Нашли  дураков. Это почему Россия  должна  предлагать переговоры ?  Мы  продолжаем выполнение  запланированных  задач. Нужно перемирие окраине, пусть признаёт капитуляцию и Россия  тогда  выполнит все  соответствующие  процедуры. Если окраина  не знает, что обозначает слово КАПИТУЛЯЦИЯ, то пусть Блинкен  им  объяснит.
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