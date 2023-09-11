Киевская сторона даст свое согласие на переговорный процесс, если его предложит Москва. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал «Российская Газета | Новости», сделал руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
Блинкен: Украина согласится на переговоры, если их предложит Россия
Комментарии
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Алина Белова
Вот те на. Нашли дураков. Это почему Россия должна предлагать переговоры ? Мы продолжаем выполнение запланированных задач. Нужно перемирие окраине, пусть признаёт капитуляцию и Россия тогда выполнит все соответствующие процедуры. Если окраина не знает, что обозначает слово КАПИТУЛЯЦИЯ, то пусть Блинкен им объяснит.
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