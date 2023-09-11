Блинкен: Украина согласится на переговоры, если их предложит Россия

Алина Белова

Вот те на. Нашли дураков. Это почему Россия должна предлагать переговоры ? Мы продолжаем выполнение запланированных задач. Нужно перемирие окраине, пусть признаёт капитуляцию и Россия тогда выполнит все соответствующие процедуры. Если окраина не знает, что обозначает слово КАПИТУЛЯЦИЯ, то пусть Блинкен им объяснит.