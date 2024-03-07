Нефть в Италии: несвоевременные открытия

Геология — это фактор в истории Второй мировой войны весьма мощный, но сильно недооценённый. Если бы в Италии крупные запасы нефти и газа открыли до войны, то могло бы и не быть союза с Германией, поражения, оккупации и прочих негативных явлений.
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