НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 635 подписчиков

Нефть в Италии: несвоевременные открытия

Нефть в Италии: несвоевременные открытия

Геология — это фактор в истории Второй мировой войны весьма мощный, но сильно недооценённый. Если бы в Италии крупные запасы нефти и газа открыли до войны, то могло бы и не быть союза с Германией, поражения, оккупации и прочих негативных явлений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх