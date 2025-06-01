В Совфеде потребовали в ответ на подрыв мостов сделать из Украины буферную зону

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас после подрыва мостов в российских регионах, из-за которых пострадали 73 человека, заявил, что для предотвращения диверсий необходимо организовать буферную зону, которая обеспечит защиту российских территорий.
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